По мнению высокопоставленного военного, которое он изложил в своем докладе, возможны агрессивные действия даже на территории США. Глава штаба ВВС не исключает, что Штаты могут столкнуться с сопоставимой по мощи державой.
Нетрудно догадаться, какие страны имел в виду американский чиновник, повествуя о неудержимом росте военного потенциала России и Китая.
Удивляет другое: чтобы минимизировать риск, Браун предлагает снова увеличить финансирование оборонной отрасли США, бюджет которой и так раздут до небывалых масштабов.
Часть этого мыльного пузыря уходит на провокации и еженедельные полеты бомбардировщиков у границ России, которая, однако, успешно отвечает на подобные вызовы.
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