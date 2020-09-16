Видео: Пентагон снова пугает американцев военными страшилками

Новый глава штаба ВВС США Чарльз Браун заявил соотечественникам, что им следует готовиться к конфликту, сопоставимому по масштабу со Второй мировой.

По мнению высокопоставленного военного, которое он изложил в своем докладе, возможны агрессивные действия даже на территории США. Глава штаба ВВС не исключает, что Штаты могут столкнуться с сопоставимой по мощи державой.

Нетрудно догадаться, какие страны имел в виду американский чиновник, повествуя о неудержимом росте военного потенциала России и Китая.

Удивляет другое: чтобы минимизировать риск, Браун предлагает снова увеличить финансирование оборонной отрасли США, бюджет которой и так раздут до небывалых масштабов.

Часть этого мыльного пузыря уходит на провокации и еженедельные полеты бомбардировщиков у границ России, которая, однако, успешно отвечает на подобные вызовы.

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