Секреты четвертого сезона шоу "Ты супер!"

В режиме реального времени ведущие проекта Вадим Такменев и Анастасия Пак рассказывают не только о новых участниках конкурса, но и о том, что произошло с ребятами из прошлых сезонов "Ты супер!". Звездные члены жюри Диана Арбенина, Алексей Воробьев, Игорь Крутой и Елка делятся секретами первого съемочного дня и рассказывают о том, как будут оценивать выступление конкурсантов.

Участница "Ты супер!" из Молдовы: я не боюсь сцены>>>

В пресс-конференции также принимают участие генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский.

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым ребятам, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе, продемонстрировать свои вокальные способности миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами, познакомиться со звездами мирового уровня, а также найти себе новых друзей из разных стран мира.

Весь процесс подготовки участников к выступлению, а также само участие в конкурсе широко освещается на телеканале НТВ, в сети интернет, на сайтах Международного информационного агентства и радио Sputnik, а также в популярных социальных сетях.

Анастасия Лисовая – надежда Молдовы на конкурсе "Ты супер!">>>

Новый сезон

В новом сезоне примут участие 58 конкурсантов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдовы, Азербайджана и Эстонии. У них разные судьбы, но каждый из них по тем или иным причинам лишился самой важной поддержки — поддержки мамы и папы: кто-то живет в детских домах, кто-то — в интернатах. Главное, что все они по-своему уникальны и талантливы. И, что еще важнее, никто из них не сдался — наоборот, каждый продолжил уверенно идти к своей мечте — выступать на лучших российских и мировых площадках.

Молдову в этом году представляет

В международном проекте ранее принимали участие и другие представители Молдовы. В первом сезоне вокального конкурса зрителей покорили шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из Чадыр-Лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень. В 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. В 2018 году во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса. В 2019-м на сцену вышла девятилетняя Анастасия Лисовая, которую пригласили принять участие и в следующем сезоне.

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