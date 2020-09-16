Видео: Лидов-Петровский - о четвертом сезоне проекта "Ты супер!"

"Шикарный проект, таких нужно побольше" - директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" и Sputnik Петр Лидов-Петровский рассказал, каким будет нынешний, четвертый сезон шоу "Ты супер!".

Кроме непосредственно шоу, в проекте важна социальная часть: помощь детям, которые в ней нуждаются, говорит Петр Лидов-Петровский. Огромная социальная задача, которую решает "Ты супер!" - дать возможность сверстникам конкурсантов поверить в себя. Особенно это касается тех ребят, кто воспитывается в детдомах, живет в неполных семьях. Третья важная задача, по мнению спикера, - международное сотрудничество, объединение в самом широком смысле слова.

"Не надо бояться" - с таким посылом обратился к участникам конкурса Лидов , пожелав им уверенности в собственных силах.

Шоу "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Он дарит шанс детям, оставшимся без попечения родителей, исполнить заветные мечты.

Всего в новом сезоне примут участие 58 конкурсантов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдовы, Азербайджана и Эстонии. А оценивать их будут Диана Арбенина, Алексей Воробьев, Игорь Крутой и Елка.

Молдову в новом сезоне вновь представляет Анастасия Лисовая, которая уже выходила на сцену "Ты супер!" в прошлом году. Тогда же она и получила приглашение выступить снова.

В международном проекте ранее принимали участие и другие представители Молдовы. В первом сезоне вокального конкурса зрителей покорили шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из Чадыр-Лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень. В 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. В 2018 году во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.

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