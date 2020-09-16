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Видео: вместо унылых подпорных стен кишиневской дороги - жизнерадостные граффити

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
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Дорожная развязка в столичном микрорайоне Телецентр сказочно преобразилась - на вертикальной площади в 3800 квадратных метров появилась художественная композиция с элементами в национальном стиле.

В Кишиневе состоялось торжественное открытие граффити "Древо жизни". Проект стал частью национальной кампании по возобновлению внутреннего туризма #NeamPorni ("Поехали!"). Вдоль стен с двух сторон были установлены лампы, украшающие масштабную работу.

Молдавская художница граффити Инна Желяскова (Izzy Izvne) расписывает стену
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"Это уникальный проект, туристический концепт, воспевающий наши традиции. Картина представляет собой симбиоз между элементами национального бренда Республики Молдова - "Древом жизни" - и флорой и фауной, занесенными в Красную книгу Молдовы", - рассказал примар молдавской столицы Ион Чебан.

По его словам, проект был инициирован столичной администрацией, которая присоединилась к национальной кампании #NeamPornit Инвестиционного агентства Молдовы.

Работы выполнены художником-монументалистом Дмитрием Потаповым.

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