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Видео - Цена свержения Лукашенко: сколько просит у ЕС оппозиция Беларуси

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Белорусская оппозиция просит у Европы денег. Хотят получить от трех до четырех миллиардов долларов на поддержку так называемой демократизации страны.

"Мы ожидаем от ЕС фактически план действий по поддержке демократизации Белоруссии", заявил член президиума координационного совета оппозиции страны Павел Латушко.

Жозеп Боррель.
© AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED
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Он подчеркивает, что имеет в виду "пакет мер, не вот эти 1,5 миллиарда долларов, которые предложила восточная страна, а реальную финансовую помощь для стабилизации экономической ситуации, в пределах 3-4 миллиардов".

В Москве подобные заявления охарактеризовали как выставление счета за свержение избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко. 

Ранее в СМИ появлялась информация, что Запад готов выделить Белоруссии деньги на далеко не экономические цели: так, США намерены профинансировать гражданские инициативы (в стране действуют десятки НКО, финансируемые американским правительством).

О намерении выделить щедрые средства для "поддержки белорусского народа" заявила и глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Москва осудила такую позицию ЕС.

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Протестные акции в Беларуссии начались после президентских выборов 9 августа. По итогам голосования победу одержал действующий президент республики Александр Лукашенко. Оппозиция не признает этот результат и считает, что выборы выиграла Светлана Тихановская.

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