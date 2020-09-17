Видео - Цена свержения Лукашенко: сколько просит у ЕС оппозиция Беларуси

"Мы ожидаем от ЕС фактически план действий по поддержке демократизации Белоруссии", заявил член президиума координационного совета оппозиции страны Павел Латушко.
Он подчеркивает, что имеет в виду "пакет мер, не вот эти 1,5 миллиарда долларов, которые предложила восточная страна, а реальную финансовую помощь для стабилизации экономической ситуации, в пределах 3-4 миллиардов".
В Москве подобные заявления охарактеризовали как выставление счета за свержение избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Запад готов выделить Белоруссии деньги на далеко не экономические цели: так, США намерены профинансировать гражданские инициативы (в стране действуют десятки НКО, финансируемые американским правительством).
О намерении выделить щедрые средства для "поддержки белорусского народа" заявила и глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Москва осудила такую позицию ЕС.
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Протестные акции в Беларуссии начались после президентских выборов 9 августа. По итогам голосования победу одержал действующий президент республики Александр Лукашенко. Оппозиция не признает этот результат и считает, что выборы выиграла Светлана Тихановская.
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