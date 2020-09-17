20:49 17 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.74
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.59
Поиск
Видео

Видео: врачи-добровольцы сделали прививку российской вакциной от коронавируса

Получить короткую ссылку
44 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/11/31708094.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200917/31708692/Vrachi-dobrovoltsy-sdelali-privivku-rossiyskoy-vaktsinoy-ot-koronavirusa-Sputnik-V.html

Врачи-добровольцы из Курской области прошли вакцинацию российским препаратом от коронавируса "Спутник V", также известным как "Гам-КОВИД-Вак".

Министерство здравоохранения России направило в местные медицинские учреждения первую поставку из 84 доз, которые предназначены для 42 медицинских работников, выразивших желание сделать прививку от COVID-19. Вакцинация пройдет в два этапа: сначала добровольцам введут первый компонент препарата, а через три недели второй.

Таким образом выработается более устойчивый иммунитет к инфекции. За состоянием добровольцев, прошедших вакцинацию, будут пристально наблюдать в процессе и после прививки. Сейчас российский препарат "Спутник V" проходит клинические испытания, которые продлятся около 6 месяцев, в них примут участие около 40 тысяч человек разных возрастов в разных странах мира.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сгоревшие стол и стулья после пожаров в штате Орегон
Фото: Орегонский апокалипсис - штат страдает от природных пожаров
Врачи-добровольцы сделали прививку российской вакциной от коронавируса Спутник V
Видео: врачи-добровольцы сделали прививку российской вакциной от коронавируса
Торговые связи Молдовы.
Коммерческие связи Молдовы: с кем торгуем, что продаем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться