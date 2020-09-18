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Видео: водный приговор - как молдавские села выживают без питьевой воды

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200918/31694083/vodnyy-prigovor-kak-moldavskie-sela-vyzhivayut-bez-pitevoy-vody.html

Село Рэчула, Каларашского района - наглядный пример того, как жителям регионов Молдовы приходится бороться за воду. Каждый день, из года в год, они вынуждены прилагать немало усилий для того, чтобы удовлетворить свою потребность в чистой воде.

Село Рэчула расположено в 10 километрах от Калараша и в 65 километрах от Кишинева в живописной низине. Живут в нем чуть более 2 200 человек. Населенный пункт всегда испытывал проблемы с доступом к воде. А за несколько последних засушливых лет ситуация только усугубилась.

Централизованного водоснабжения в селе не было никогда. Единственный действующий водопровод - кустарного типа, по нему вода из источников на противоположном от села склоне снабжает школу и детский сад. Колодцы остаются основным источником воды для местных жителей. В небольшом селе сооружено более 240 колодцев. Но их количество никак не решает проблему. Воды все равно не хватает. Но даже там где ее достаточно, вода не соответствует санитарным нормам.

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