Видео: на фоне засухи в Молдове исчезают реки и озера

В 2020 году в Молдове из-за сильной засухи и длительного отсутствия осадков пересыхают озера и реки.

Молдова занимает 134 место из 174 в рейтинге стран по объему возобновляемых водных ресурсов. В этом рейтинге наша страна находится между Алжиром и Мавританией. Странами, расположенными в африканской пустыне Сахара.

Произвольное обустройство озер и бездумное водопользование, вырубка лесов и загрязнение почв - только усугубляют проблему. По словам экологов, если не изменить отношение к водопользованию сейчас, то уже в ближайшие годы с гидрологической карты страны начнут навсегда исчезать реки и озера.

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