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Вопреки давлению: достроят ли Россия и Европа “Северный поток – 2” - видео

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Sputnik Молдова
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Министр энергетики России Александр Новак уверен, что проект газопровода “Северный поток – 2”, который доставит российский газ в Европу через Балтийское море, будет до конца реализован. Глава Минэнерго добавил, что проект находится в высокой степени готовности.

Судьба газопровода оказалась под вопросом из-за якобы отравления Алексея Навального. Ряд европейских стран решил воспользоваться ситуацией и вновь попытаться сорвать строительство “Северного потока – 2”, на чем давно из собственных интересов настаивают США, а Европарламент даже принял резолюцию, которая призывает заморозить проект. Как к давлению США относятся жители Германии, а немецкий порт Мукран в городе Засниц оказался в центре политического скандала из-за “Северного потока – 2” – рассказываем в нашем видео.

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