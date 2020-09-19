Видео: президент отметил работников сектора гражданской авиации

Президент Молдовы Игорь Додон посетил в субботу Государственное предприятие по использованию воздушного пространства и обслуживанию воздушного движения MoldATSA. Смотрите видео.

Во время визита глава государства ознакомился с деятельностью компании, с существующими проблемами и пообщался с сотрудниками.

"Отметил важность, которую нынешнее правительство придает нормальному функционированию национальной гражданской авиации и обеспечению авиационной безопасности. Эта тема обсуждалась несколько раз, в том числе в Высшем совете безопасности", - написал президент на своей странице в соцсети Facebook.

Глава государства также констатировал, что этот сектор был одним из первых, пострадавших от пандемии COVID-19, которая нанесла огромный ущерб.

"Несмотря на это, во время ЧП гражданская авиация обеспечила транспортировку медицинских товаров, врачей и пациентов, сделала возможным воссоединение многих семей, за что выразил благодарность и уважение от имени всего общества. В знак высокой оценки особых заслуг в области гражданской авиации вручил нескольким сотрудникам Почетные грамоты Президента", - добавил Додон.

Президент также призвал работников сферы гражданской авиации продолжать прилагать усилия "по достижению и поддержанию самых высоких профессиональных стандартов".

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