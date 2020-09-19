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Видео: улетная профессия - будни молдавских пилотов и стюардесс

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
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Пилоты и бортпроводницы живут мечтой о небе. Полжизни они проводят в воздухе, а каждый новый день может "занести" их в новые уголки мира. Подробности - в нашем видео.

У членов экипажей самолетов - ненормированный рабочий график, часто они не отмечают праздники дома вместе с семьей, но идут на эти жертвы, потому что любят свое дело. Пилоты и стюардессы – это люди, которые живут мечтой о небе.

"Это была моя мечта с детства, потому что быть пилотом - что-то невероятное. Я закончил военное училище в России. Шесть лет работал пилотом-инструктором. Я начал летать на советских самолетах здесь, позже пересел на современные самолеты Airbus", - рассказал пилот Василе Плешка.

Он уверен, что летать на самолете проще, чем водить машину по загруженному шоссе, где правила дорожного движения часто не соблюдаются.

Бортпроводники же - те, кто делает полет комфортным. Им тоже приходится соблюдать ряд правил.

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