Видео: прорыв в дрессировке - китаец научил рыбок популярному виду спорта

Везение и стечение обстоятельств или настоящий прорыв в дрессировке животных, которых, казалось бы, нельзя чему-то научить? Смотрите ролик и судите сами.

Мужчина, который появляется в видеоролике, решил начать дрессировать своих рыбок. Он захотел научить обитателей аквариума необычному делу - забивать мяч в ворота.

Для этого дрессировщик выбрал классическую схему - после попадания мяча в рамку ворот, он сразу подкармливает рыбок. Таким образом вырабатывается рефлекс, то есть получаются эдакие "рыбки Павлова".

На ролике тренер рассказывает, что надеется вскоре придумать способ, как разделить рыбок на две команды и устроить некое подобие футбольного матча.

Реально ли это? Решайте сами, посмотрев видео.

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