Видео: чем удивила Сеть "балтийская морская собака"

Такса Чапа — первая собака-юнга на Балтике. Чапе очень полюбились путешествия на катере, в которых она регулярно бывает вместе с хозяином, катающим туристов недалеко от Калининграда.

Эта такса буквально работает юнгой на судне. В тельняшке, словно настоящий моряк, она сопровождает своего хозяина Юрия. Он долгое время зарабатывает на жизнь тем, что катает туристов.

Собаке по нраву все гости катера, она с радостью знакомится с новыми людьми и составляет им компанию в путешествиях.

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