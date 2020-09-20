Видео: чем удивила Сеть "балтийская морская собака"

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Такса Чапа — первая собака-юнга на Балтике. Чапе очень полюбились путешествия на катере, в которых она регулярно бывает вместе с хозяином, катающим туристов недалеко от Калининграда.
Эта такса буквально работает юнгой на судне. В тельняшке, словно настоящий моряк, она сопровождает своего хозяина Юрия. Он долгое время зарабатывает на жизнь тем, что катает туристов.
Собаке по нраву все гости катера, она с радостью знакомится с новыми людьми и составляет им компанию в путешествиях.
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