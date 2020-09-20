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Настя Лисовая прошла в полуфинал "Ты супер!": первые эмоции конкурсантки

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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (140)
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Sputnik Молдова
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Представительница Молдовы Анастасия Лисовая вышла на сцену уже в первом выпуске четвертого сезона "Ты супер!" - какие эмоции она испытывает после попадания в следующий этап, смотрите в нашем видеосюжете.

Настя принимает участие в этом международном конкурсе уже во второй раз. Впервые она выступила на "Ты супер!" в прошлом году. Тогда же она получила приглашение принять участие в четвертом сезоне.

"В прошлый раз было более волнительно, но в этот раз мне не менее страшно... Самое главное, конечно, то, что я подросла. Второе – я занималась вокалом и развивала свой профессионализм", - рассказала юная исполнительница корреспонденту Sputnik.

Анастасия Лисовая
© Sputnik / Виталий Белоусов
"Ты супер!": молдавская участница Анастасия Лисовая готова дойти до финала
На сцену в новом сезоне Настя поднялась одной из открывающих - уже в первый съемочный день ей предстояло убедить опытное жюри, в состав которого вошли лидер рок-группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина, певец и актер Алексей Воробьев, композитор Игорь Крутой и исполнительница Елка, что она достойна пройти в следующий этап.

Представительница Молдовы, которую на проекте поддерживает ее бабушка Екатерина, исполнила известную песню Софии Ротару "Только этого мало" и сделала первый шаг к выполнению своей цели - попаданию в финал конкурса. Правда, несмотря на свой успех, покинув сцену, сдержать слез юная певица не смогла. В чем причина? Дело в том, что Настя очень подружилась с другими конкурсантами и расстроилась, что некоторые из них должны покинуть проект.

"Мы так подружились с ребятами, что я не хочу, чтобы они уезжали... Если это новые участники, мне бы хотелось, чтобы они приехали в следующем сезоне, так как я. В прошлом сезоне я расстроилась из-за того, что не прошла в следующий тур, но я стремилась к лучшему и в этот раз прошла дальше", - сказала Настя.

Видео: секреты четвертого сезона шоу "Ты супер!": новые возможности и сюрпризы>>>

"Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Он дарит шанс детям, оставшимся без попечения родителей, исполнить заветные мечты.

Петр Лидов - о четвертом сезоне проекта Ты супер!
© Sputnik /
Видео: Лидов-Петровский - о четвертом сезоне проекта "Ты супер!"
Всего в новом сезоне примут участие 58 конкурсантов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдовы, Азербайджана и Эстонии.

В международном проекте ранее принимали участие и другие представители Молдовы. В первом сезоне вокального конкурса зрителей покорили шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из Чадыр-Лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень. В 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. В 2018 году во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.

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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (140)

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