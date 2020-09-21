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Старт международных учений "Кавказ-2020": как это было

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© Video : Ruptly / Associated Press
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200921/31755245/start-mezhdunarodnykh-ucheniy-kavkaz-2020-kak-eto-bylo.html

В России стартовали международные стратегические учения "Кавказ-2020". Как это было, смотрите в нашем видеосюжете.

Маневры должны пройти на территории пяти полигонов Южного военного округа и в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего будут задействованы 80 тысяч российских военных и более тысячи единиц техники.

Также для участия в совместных учениях приглашены около тысячи иностранных военных из Абхазии, Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана. Гости еще из шести стран будут следить за ходом маневров в качестве наблюдателей.

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