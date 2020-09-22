К испытаниям приступить: в России изучают новую вакцину от COVID-19

В России начались испытания очередной, третьей по счету вакцины от коронавируса. Также определено количество добровольцев, которые примут участие в исследованиях.

Вслед за первой в мире вакциной от коронавируса "Спутник V", разработанной российскими специалистами в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, ученые изобретают новые препараты, способные защитить человека от этой коварной болезни.

Минздрав РФ дал добро на клинические испытания новой вакцины от COVID-19. Она разработана в Федеральном научном центре им. М. П. Чумакова РАН.Предполагается, что в первом этапе исследований задействуют примерно 3 тысячи добровольцев. Им сделают прививку и на 16 дней поместят под наблюдение врачей в стационар. Завершить тестирование разработчики планируют в ноябре 2020 года.

Это уже третий подобный препарат, разработанный в России, который может пройти государственную регистрацию.

Первый, "Спутник V", выпущен в гражданский оборот, Россия уже получила запросы из 20 стран на покупку более миллиарда доз этой вакцины.

Параллельно подходят к концу клинические испытания другого препарата, “ЭпиВакКорона”, разработанного научным центром “Вектор”. Ожидается, что в ближайшее время эта вакцина также пройдет государственную регистрацию.

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