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К испытаниям приступить: в России изучают новую вакцину от COVID-19

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© Video : Ruptly / МФПИ / АФК "Система", завод "Биннофарм"
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/16/31765508.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200922/31765608/k-ispytaniyam-pristupit-v-russia-izuchayut-novuyu-vaktsinu-ot-covid-19.html

В России начались испытания очередной, третьей по счету вакцины от коронавируса. Также определено количество добровольцев, которые примут участие в исследованиях.

Вслед за первой в мире вакциной от коронавируса "Спутник V", разработанной российскими специалистами в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, ученые изобретают новые препараты, способные защитить человека от этой коварной болезни.

Первая в мире вакцина от коронавируса
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Прививку вакциной "Sputnik V" в России получили сотни добровольцев

Минздрав РФ дал добро на клинические испытания новой вакцины от COVID-19. Она разработана в Федеральном научном центре им. М. П. Чумакова РАН.Предполагается, что в первом этапе исследований задействуют примерно 3 тысячи добровольцев. Им сделают прививку и на 16 дней поместят под наблюдение врачей в стационар. Завершить тестирование разработчики планируют в ноябре 2020 года.

Это уже третий подобный препарат, разработанный в России, который может пройти государственную регистрацию.

Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона
© Photo : Пресс-служба Роспотребнадзора
Вакцину "Вектора" от COVID-19 зарегистрируют к середине октября

Первый, "Спутник V", выпущен в гражданский оборот, Россия уже получила запросы из 20 стран на покупку более миллиарда доз этой вакцины. 

Параллельно подходят к концу клинические испытания другого препарата,  “ЭпиВакКорона”, разработанного научным центром “Вектор”. Ожидается, что в ближайшее время эта вакцина также пройдет государственную регистрацию.

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