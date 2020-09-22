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Для лучшего несения службы: полицейские Молдовы получили новые машины - видео

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Sputnik Молдова
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В распоряжение молдавской полиции поступило несколько десятков новых легковых автомобилей, их распределят в столице и районах страны.

Новые автомобили пополнят автопарк МВД и станут весомым подспорьем в работе правоохранителей. На приобретение машин было потрачено 20 миллионов леев.

Патрульная полиция получила новые радары.
© Photo : Poliția Republicii Moldova
Дорожная полиция получила новые "невидимые" радары

Торжественная церемония передачи ключей от 52 автомобилей столичным и районным подразделениям полиции прошла в Кишиневе 22 сентября. Как отметили представители руководства, это количество машин сможет покрыть существующий в правоохранительных органах дефицит транспортных средств.

Не секрет, что мобильность экипажей быстрого реагирования напрямую зависит от количества и качества партрульных машин. Особенно это важно для сельской местности. 

Из общего количества автомобилей 11 останутся в Кишиневе, остальные отправятся в районы Молдовы. 

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