ВИДЕО - Российские ЗРК поражают цели на учениях "Кавказ-2020"

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Расчеты зенитчиков, обслуживающих комплексы, с поставленной задачей - отразить ракетно-авиационный удар - справились "на отлично".
В рамках международных стратегических учений "Кавказ-2020" на российском военном полигоне Ашулук в Астраханской области прошли стрельбы зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М2" и "Панцирь-С".
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Video : Ruptly / Associated Press
По легенде учений, перед зенитчиками была поставлена задача отразить ракетно-авиационный удар по расположению союзных войск. По тревоге были подняты экипажи истребителей Су-30СМ, при взаимодействии с которыми расчеты ЗРК успешно поразили все воздушные цели.
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на пяти полигонах Южного военного округа, в акваториях Черного и Каспийского морей. Кроме 80 тысяч российских военнослужащих, в них задействованы около 1000 военных из Армении, Беларуси, Китая и других иностранных государств.
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