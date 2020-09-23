ВИДЕО - Российские ЗРК поражают цели на учениях "Кавказ-2020"

В рамках международных стратегических учений "Кавказ-2020" на российском военном полигоне Ашулук в Астраханской области прошли стрельбы зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М2" и "Панцирь-С".

Китайский десант: военнослужащие прибыли в РФ для участия в учениях "Кавказ-2020">>>

По легенде учений, перед зенитчиками была поставлена задача отразить ракетно-авиационный удар по расположению союзных войск. По тревоге были подняты экипажи истребителей Су-30СМ, при взаимодействии с которыми расчеты ЗРК успешно поразили все воздушные цели.

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на пяти полигонах Южного военного округа, в акваториях Черного и Каспийского морей. Кроме 80 тысяч российских военнослужащих, в них задействованы около 1000 военных из Армении, Беларуси, Китая и других иностранных государств.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova