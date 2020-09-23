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ВИДЕО - Российские ЗРК поражают цели на учениях "Кавказ-2020"

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200923/31782161/video-russia-zenitnye-raketnye-kompleksy-porazhayut-tseli-na-na-ucheniyakh-kavkaz-2020.html

Расчеты зенитчиков, обслуживающих комплексы, с поставленной задачей - отразить ракетно-авиационный удар - справились "на отлично".

В рамках международных стратегических учений "Кавказ-2020" на российском военном полигоне Ашулук в Астраханской области прошли стрельбы зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М2" и "Панцирь-С".

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Кавказ-2020: в России стартовали масштабные международные учения
© Video : Ruptly / Associated Press
Старт международных учений "Кавказ-2020": как это было
По легенде учений, перед зенитчиками была поставлена задача отразить ракетно-авиационный удар по расположению союзных войск. По тревоге были подняты экипажи истребителей Су-30СМ, при взаимодействии с которыми расчеты ЗРК успешно поразили все воздушные цели. 

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на пяти полигонах Южного военного округа, в акваториях Черного и Каспийского морей. Кроме 80 тысяч российских военнослужащих, в них задействованы около 1000 военных из Армении, Беларуси, Китая и других иностранных государств.

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