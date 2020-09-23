Евросоюз предпочитает язык санкций: Захарова о "черном списке" для ЕС

Официальный представитель министерства иностранных дел объявила об ответных мерах российских властей в связи с "конфронтационной линией" Евросоюза.

Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Европа "в обход существующих международных норм" продолжает расширять санкции и применяет их под "надуманными и порой абсурдными предлогами".

"Неоднократно предупреждали Евросоюз о пагубности такого подхода. Но в ЕС игнорируют наши предложения вести предметный, профессиональный диалог на основе фактов и по-прежнему выбирают язык санкций", — указала Захарова.

По ее словам, этот шаг делается на паритетной основе из-за конфронтационной линии ЕС.

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