22:18 23 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.60
  • USD16.66
  • RUB0.22
  • RON4.03
  • UAH0.59
Поиск
Видео

Евросоюз предпочитает язык санкций: Захарова о "черном списке" для ЕС

Получить короткую ссылку
7420
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/17/31783185.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200923/31783220/evrosoyuz-predpochitaet-yazyk-sanktsiy-zakharova-o-chernom-spiske-dlya-es.html

Официальный представитель министерства иностранных дел объявила об ответных мерах российских властей в связи с "конфронтационной линией" Евросоюза.

Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Европа "в обход существующих международных норм" продолжает расширять санкции и применяет их под "надуманными и порой абсурдными предлогами".

"Неоднократно предупреждали Евросоюз о пагубности такого подхода. Но в ЕС игнорируют наши предложения вести предметный, профессиональный диалог на основе фактов и по-прежнему выбирают язык санкций", — указала Захарова.

По ее словам, этот шаг делается на паритетной основе из-за конфронтационной линии ЕС.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Нужны взаимопомощь и сотрудничество: Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото: 75-я сессия Генассамблеи ООН проходит в виртуальном формате
Евросоюз предпочитает разговаривать на языке санкций: Захарова о черном списке для ЕС.
Евросоюз предпочитает язык санкций: Захарова о "черном списке" для ЕС
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться