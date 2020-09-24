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Чебан и Зубарик - о разработке градостроительного генплана Кишинева

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Тема:
События Кишинева (73)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200924/31786949/ceban-i-zubarik-o-razrabotke-gradostroitelnogo-genplana-chisinau.html

Столичный градоначальник Ион Чебан и управляющий партнер одного из московских градостроительных бюро Юлия Зубарик рассказывают о самых важных аспектах разработки генерального градостроительного плана Кишинева в прямом эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Почему у Кишинева до сих пор нет генерального градостроительного плана? Почему этот документ настолько важен для столицы? Что он должен содержать? Что предполагает его разработка? Пропускная способность кишиневских автодорог устарела, какое видение у примэрии по решению этого вопроса? Как справиться с пробками на кишиневских улицах? Насколько нужна столице кольцевая автодорога, и где взять деньги на ее строительство? Перенос Северного автовокзала на окраину города - реально ли это? Как и когда подключат жилой фонд Кишинева и социальные учреждения к системе отопления с учетом пандемии коронавируса?

Об этом и о многом другом в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова беседуют журналист Андрей Петрик, генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан и российский эксперт в области градостроительства Юлия Зубарик.

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Тема:
События Кишинева (73)

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