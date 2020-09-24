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Пожар в Национальной филармонии Кишинева - повышенный уровень сложности

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
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Смотрите прямую трансляцию с места пожара - возгорание произошло в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича.

Звонок в Единую службу спасения "112" был зарегистрирован в 12.00. Сообщили, что над зданием Национальной филармонии в столице поднялся густой дым. В кратчайшие сроки к месту происшествия были направлены пять пожарных расчетов, в том числе эскалатор. По прибытии спасатели установили, что горит крыша пристройки.

Спустя час на месте работали уже восемь экипажей пожарных, затем их количество увеличилось до десяти.

В 14.15 рухнула крыша главного здания филармонии.

Пожару присвоили "повышенный уровень" сложности.

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