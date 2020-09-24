Инаугурация Лукашенко: Запад отказался признавать легитимность выборов в Беларуси

Тайная церемония настолько оскорбила и расстроила западные страны, что они сразу обрушились с критикой на Минск.

В своих заявлениях многие не стеснялись в выражениях и отказались признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Президентские выборы состоялись в Беларуси 9 августа. По официальным данным ЦИК, на них победил Лукашенко. За него проголосовало более 80% избирателей.

Сразу после этого в стране начались протесты, которые поддержали западные страны.

Как на критику Запада ответил Лукашенко, а также почему странам Балтии невыгодно ссориться с Беларусью - смотрите в нашем видео.

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