Инаугурация Лукашенко: Запад отказался признавать легитимность выборов в Беларуси

В своих заявлениях многие не стеснялись в выражениях и отказались признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
Президентские выборы состоялись в Беларуси 9 августа. По официальным данным ЦИК, на них победил Лукашенко. За него проголосовало более 80% избирателей.
Сразу после этого в стране начались протесты, которые поддержали западные страны.
Как на критику Запада ответил Лукашенко, а также почему странам Балтии невыгодно ссориться с Беларусью - смотрите в нашем видео.
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