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Инаугурация Лукашенко: Запад отказался признавать легитимность выборов в Беларуси

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© Video : Ruptly / EBS
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200924/31795927/Inauguratsiya-Lukashenko-Zapad-otkazalsya-priznavat-legitimnost-vyborov-v-Belarusi.html

Тайная церемония настолько оскорбила и расстроила западные страны, что они сразу обрушились с критикой на Минск.

В своих заявлениях многие не стеснялись в выражениях и отказались признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Пресс-служба президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Президентские выборы состоялись в Беларуси 9 августа. По официальным данным ЦИК, на них победил Лукашенко. За него проголосовало более 80% избирателей.

Сразу после этого в стране начались протесты, которые поддержали западные страны.

Как на критику Запада ответил Лукашенко, а также почему странам Балтии невыгодно ссориться с Беларусью - смотрите в нашем видео.

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