Видео - Лавров о строительстве "Северного потока - 2": теперь это дело чести для ФРГ

Шеф российской дипломатии заявил, что США публично унижают Германию и Европейский союз, требуя отказаться от реализации масштабного газового проекта.

По словам главы МИДа, американские санкции против трубопровода направлены на то, чтобы заставить европейцев приобретать более дорогой сжиженный природный газ из США.

При этом в американской администрации мотивируют это стремлением якобы "укрепить энергетическую безопасность Европы".

Лавров также подчеркнул, что теперь вопрос завершения строительства проекта "Северный поток - 2" стал "делом чести для ФРГ во всех смыслах и во всех измерениях".

Другие подробности - в нашем видео.

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