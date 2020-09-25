Видео - Лавров о строительстве "Северного потока - 2": теперь это дело чести для ФРГ

По словам главы МИДа, американские санкции против трубопровода направлены на то, чтобы заставить европейцев приобретать более дорогой сжиженный природный газ из США.
При этом в американской администрации мотивируют это стремлением якобы "укрепить энергетическую безопасность Европы".
Лавров также подчеркнул, что теперь вопрос завершения строительства проекта "Северный поток - 2" стал "делом чести для ФРГ во всех смыслах и во всех измерениях".
Другие подробности - в нашем видео.
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