Видео - Хроника кошмара в Национальной филармонии

Произошедший 24 сентября в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД, возгорание зарегистрировали примерно в полдень. Сначала на место прибыли пять пожарных расчетов, затем их число неоднократно увеличивали, и в итоге с огнем боролись уже десять единиц спецтехники.

В 14.15 обрушился потолок главного зала. Общая площадь возгорания достигла 3500 квадратных метров.

По словам работников филармонии, внутри спасти практически ничего не удалось.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям установил предварительные версии возникновения пожара в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, сообщила в пятницу пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

По ее словам, специалисты экспериментальной противопожарной лаборатории, исследовавшие место происшествия, выдвинули три версии. Первая - неисправность электрооборудования. Вторая - короткое замыкание. Третья - несоблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении работ по резке металла.

В ближайшие дни будет проведена техническая экспертиза стен здания. По ее результатам в правительстве примут решение — снос или восстановление здания. Если сгоревшее строение решат сносить, то работы завершатся до начала зимы.

Объявлен сбор средств на возрождение Национальной филармонии.

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