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Видео - Хроника кошмара в Национальной филармонии

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200925/31810004/hronika-koshmara-v-nacionalnoj-filarmonii.html

Произошедший 24 сентября в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД, возгорание зарегистрировали примерно в полдень. Сначала на место прибыли пять пожарных расчетов, затем их число неоднократно увеличивали, и в итоге с огнем боролись уже десять единиц спецтехники.

В 14.15 обрушился потолок главного зала. Общая площадь возгорания достигла 3500 квадратных метров.

Пожар в здании Филармонии.
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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По словам работников филармонии, внутри спасти практически ничего не удалось.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям установил предварительные версии возникновения пожара в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, сообщила в пятницу пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

По ее словам, специалисты экспериментальной противопожарной лаборатории, исследовавшие место происшествия, выдвинули три версии. Первая - неисправность электрооборудования. Вторая - короткое замыкание. Третья - несоблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении работ по резке металла.

В ближайшие дни будет проведена техническая экспертиза стен здания. По ее результатам в правительстве примут решение — снос или восстановление здания. Если сгоревшее строение решат сносить, то работы завершатся до начала зимы.

Объявлен сбор средств на возрождение Национальной филармонии.

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