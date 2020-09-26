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Призвание и долг: 81-летняя медсестра - доброволец испытаний вакцины от COVID-19

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1970)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200926/31807871/prizvanie-medsestra-v-81-god-stala-dobrovoltsem-ispytaniy-vaktsiny-ot-covid-19.html

За плечами у пожилой москвички - четыре десятилетия профессионального стажа, в 60-е годы она даже принимала участие в борьбе со вспышкой черной оспы в российской столице.

"Не больно? - Нет, я уколов не боюсь". В 81 год москвичка, медработник по призванию Зинаида Пасечник стала добровольцем испытаний новой российской вакцины от коронавируса.

Уже третья: в России начались испытания очередной вакцины от коронавируса.
© Video : Ruptly / МФПИ / АФК "Система", завод "Биннофарм"
К испытаниям приступить: в России изучают новую вакцину от COVID-19

За плечами у медсестры - 40 лет стажа, в том числе и работа по вакцинации. В 60-е годы она даже принимала участие в борьбе со вспышкой черной оспы в Москве.

"Нас заставили делать прививки, ходили по домам. Была молодая, вообще ничего никогда не боялась", - рассказывает женщина.

Видео: врачи-добровольцы сделали прививку российской вакциной от коронавируса>>>

Она очень хочет, чтобы пожилые люди не боялись делать привику от коронавируса: признает что у многих есть опасения -  в силу возраста или состояния здоровья.

"Призываю всех пожилых людей, конечно, не без осмотра и разрешения лечащего врача, делать прививки! Без прививок мы можем умереть, а с прививками проживем еще лет 10, а может быть и больше!" - говорит Зинаида Пасечник.

Теперь, когда позади столько лет опыта, медсестра-ветеран решила принять участие в испытаниях, чтобы помочь врачам собрать более подробную информацию, как препарат влияет на пожилых людей. И на своем примере показать, что в прививке нет ничего страшного.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1970)

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