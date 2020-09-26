Видео - Огневая мощь российской реактивной артиллерии подавляет условного противника

Удар произвели из 20 систем залпового огня "Торнадо-Г" по целям, которые находились на расстоянии 20 километров.

Свою боевую выучку продемонстрировало мотострелковое соединение Южного военного округа России.

Удар произвели из 20 систем залпового огня "Торнадо-Г". Бронемашины врага уже наступали, они находились примерно в 20 километрах от дивизионов самоходной артиллерии. И тут всего за 20 секунд на противника обрушилось почти 500 ракет из реактивных установок.

У условного противника не осталось ни единого шанса.

О том, как это было, - в нашем видео с полигона Прудбой, где отрабатывают некоторые эпизоды учений "Кавказ-2020".

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