Видео - Рекорд по исполнению "петель Нестерова" на Як-52. Кого впишут в историю?

Пилотажная группа "Первый полет" установила мировой рекорд. Летчики 11 раз подряд исполнили "мертвую петлю".

Число 11 выбрали неслучайно: именно столько лет в этом году исполняется авиагруппе.

Рекорд зафиксировали на подмосковном аэродроме Большое Грызлово. Героями стали мастера спорта Константин Боровик, Олег Шполянский и Антон Беркутов.

Асы даже нарисовали в небе огромное сердце - как знак приветствия зрителям шоу и символ своей любви к полетам.

Фигуры высшего пилотажа в исполнении самолетов, способных действовать синхронно на минимальной дистанции, - смотри в нашем видео.

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