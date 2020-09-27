Российская вакцина против COVID-19 может появиться в СНГ

Россия не будет отправлять массово готовую вакцину за рубеж. Вместо этого российские ученые готовы поделиться с другими странами технологией производства препарата.

Об этом заявил директор института им. Гамалеи Александр Гинцбург. Но такой подход невозможно применить в странах СНГ.

Cейчас в России проходят испытание еще две вакцины.Минздрав России 22 сентября 2020 года выдал разрешение на клинические исследования нового препарата. Разработали вакцину в Российской академии наук.

Подходят к концу испытания вакцины, разработанной научным центром "Вектор".

Как страны ближнего зарубежья смогут получить российскую вакцину и почему Россия готова раскрыть свои разработки – смотрите в нашем видео.

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