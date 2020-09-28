Видео: Небывалые масштабы — в Кишиневе идет тотальная замена тротуарного покрытия

В столице Молдовы - грандиозный ремонт, в подземных переходах запах цемента и известки, пешеходные магистрали мостят плиткой, новый облик принимают целые улицы. Такого размаха горожане не припомнят.

Муниципальные власти облагораживают столицу: активно ведется модернизация пешеходных зон. Асфальт на многих тротуарах был старым и неровным, его меняют на новую плитку.

Только в центральной зоне города будут вымощены 44 тысячи квадратных метров. Общая стоимость проекта - более 30 миллионов леев. Деньги были выделены из государственного бюджета. Работы курируются столичным градоначальником Ионом Чебаном.

Но в этой радужной картине есть и свои темные пятна: в сети появились свидетельства кражи новой плитки, готовой к укладке. Некоторые горожане под покровом ночи загружают ее в свои автомобили и увозят домой.

Мэр Кишинева заявил, что по факту воровства заведено административное дело, а в город будут выезжать мониторинговые группы для предупреждения подобных инцидентов.

А пока остается сделать вывод, что оперативное обновление тротуаров - лучшее средство против того, чтобы добрая часть плиток и других стройматериалов перекочевала на чьи-то частные подворья.

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