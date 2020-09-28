Видео: Завершение учений “Кавказ-2020” и западные обвинения России в подготовке агрессии

Стратегические командно-штабные учения “Кавказ-2020” проходили на территории пяти полигонов Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Было задействовано более тысячи единиц военной техники, артиллерии, авиации и кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Чтобы минимизировать риски роста международной напряженности, Министерство обороны России перед началом уманевров провело брифинг для всех иностранных военных атташе и даже пригласило на учения инспекторов нескольких стран НАТО.
Но, несмотря на это, Запад вновь обвинил Россию в подготовке агрессии против соседних государств. Хотя сами страны - члены Североатлантического альянса никогда не приглашали российских представителей на свои учения, которые зачастую проходят в непосредственной близости от российской границы.
Другие подробности - в нашем видео.
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