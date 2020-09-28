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Видео: Завершение учений “Кавказ-2020” и западные обвинения России в подготовке агрессии

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© Video : Sputnik / RUPTLY / Минобороны России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200928/31838063/video-zavershenie-ucheniy-kavkaz-2020-i-zapadnye-obvineniya-russif-v-podgotovke-agressii.html

В масштабных маневрах приняли участие более 80 тысяч российских и около тысячи иностранных военных. Почти целую неделю войска отрабатывали организацию совместной обороны и координацию ведения боевых действий с привлечением всех видов Вооруженных сил.

Стратегические командно-штабные учения “Кавказ-2020” проходили на территории пяти полигонов Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Было задействовано более тысячи единиц военной техники, артиллерии, авиации и кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Кавказ-2020: в России стартовали масштабные международные учения
© Video : Ruptly / Associated Press
Старт международных учений "Кавказ-2020": как это было

Чтобы минимизировать риски роста международной напряженности, Министерство обороны России перед началом уманевров провело брифинг для всех иностранных военных атташе и даже пригласило на учения инспекторов нескольких стран НАТО.

Но, несмотря на это, Запад вновь обвинил Россию в подготовке агрессии против соседних государств. Хотя сами страны - члены Североатлантического альянса никогда не приглашали российских представителей на свои учения, которые зачастую проходят в непосредственной близости от российской границы.

Другие подробности - в нашем видео.

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