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Отправили "Гонцов": с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2"

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Sputnik Молдова
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На орбиту выведены три спутника связи "Гонец-М" и еще 19 малых космических аппаратов из шести стран мира.

Как уточнили в Министерстве обороны России, спутники связи предназначены для промышленного и транспортного мониторинга, а также для обеспечения связи в труднодоступных районах Крайнего Севера.

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Это был первый запуск спутников "Гонец-М" в нынешнем году. Ранее генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнёва" Николай Тестоедов проинформировал, что в 2020 году планируется запустить шесть спутников "Гонец-М".

"Предстоящими запусками будет создана представительная орбитальная группировка, с которой не стыдно выходить на зарубежные коммерческие рынки", - отметил он.

Подробности того, как проходил запуск, - в нашем видео.

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