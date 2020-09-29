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Кулибаба и Шорин – о создании в Молдове профессионального спортивного союза

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200929/31848899/kulibaba-i-shorin--o-sozdanii-v-moldove-professionalnogo-sportivnogo-soyuza.html

Владимир Кулибаба и Игорь Шорин рассказывают в эфире радиостудии Sputnik Молдова о важности создания в Молдове Профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма.

Кем и для чего создается в Молдове Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма?

Тяжелая атлетика
© Public Domain / Pxhere
В Молдове появился профсоюз для представителей спорта и туризма

Какие сферы и направления охватит деятельность данной структуры?

Как развивать в Молдове спорт высших достижений и массовый спорт?

Как эффективно продвигать в республике необходимость вести здоровый образ жизни? Об этом и о многом другом мы поговорим в сегодняшнем выпуске программы "Экспертиза" с президентом федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимиром Кулибабой и с главой федерации велоспорта Молдовы Игорем Шориным.

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