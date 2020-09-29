Кулибаба и Шорин – о создании в Молдове профессионального спортивного союза

Кем и для чего создается в Молдове Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма?
Какие сферы и направления охватит деятельность данной структуры?
Как развивать в Молдове спорт высших достижений и массовый спорт?
Как эффективно продвигать в республике необходимость вести здоровый образ жизни? Об этом и о многом другом мы поговорим в сегодняшнем выпуске программы "Экспертиза" с президентом федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимиром Кулибабой и с главой федерации велоспорта Молдовы Игорем Шориным.
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