Кулибаба и Шорин – о создании в Молдове профессионального спортивного союза

Владимир Кулибаба и Игорь Шорин рассказывают в эфире радиостудии Sputnik Молдова о важности создания в Молдове Профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма.

Кем и для чего создается в Молдове Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма?

Какие сферы и направления охватит деятельность данной структуры?

Как развивать в Молдове спорт высших достижений и массовый спорт?

Как эффективно продвигать в республике необходимость вести здоровый образ жизни? Об этом и о многом другом мы поговорим в сегодняшнем выпуске программы "Экспертиза" с президентом федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимиром Кулибабой и с главой федерации велоспорта Молдовы Игорем Шориным.

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