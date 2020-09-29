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Хоть и частично, но все же сохранился: найден самолет Никиты Хрущева

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Sputnik Молдова
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На кладбище авиатехники рядом с поселком Черский на северо-востоке Якутии обнаружены фрагменты легендарного Ил-14П, который, предположительно, использовался первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым.

По словам историка авиации Ивана Негенбли, он видел этот самолет с бортовым номером 61755, после того как его списали из правительственного авиаотряда и прислали для работы в Якутии.

Чужой среди своих: как Никита Хрущев достраивал Московский Кремль. Архив
© RIA Novosti.
Чужой среди своих: как Хрущев достраивал Московский Кремль

На тот момент на авиалайнере был оборудован салон люкс и установлено самое современное американское навигационное оборудование.

Также в интернете есть фотографии, на которых советский лидер запечатлен на фоне Ил-14 с таким же бортовым номером, что подтверждает теорию о том, что Хрущев летал именно на этом самолете.

Авиалайнер эксплуатировался 30 лет, из которых 8 лет он использовался правительством и военными, а остальные 22 года работал в Якутии. В 1987 году Ил-14 был списан и оставлен на хранении на "кладбище самолетов" в поселке Черский.

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