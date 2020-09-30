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Глас народа: чего ждут жители Молдовы от нового президента

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200930/31853499/glas-naroda-kakim-dolzhen-byt-glava-gosudarstva.html

Страна готовится к выборам, которые назначены на 1 ноября. Репортер Sputnik Молдова спросил жителей Кишинева, чего они ждут от будущего главы государства.

Всего месяц остался до того дня, когда граждане республики решат, кто возглавит государство в последующие четыре года. Многие жители столицы планируют принять участие в процедуре голосования. 

"Да, пойдем на выборы, как всегда. Это - наш гражданский долг" - сказал один из пешеходов кишиневских улиц.

Люди ждут от нового главы государства решения многих проблем. Они надеются, что после 1 ноября ситуация в стране начнет меняться к лучшему. 

"Для меня важно, чтобы президент представлял меня и мое поколение. Не основывался на популистских представлениях, не играл на эмоциях, а предпринимал конкретные действия, чтобы я чувствовала, что этот человек на самом деле защищает мои интересы", - заявила жительница Кишинева.

Игорь Волницкий
© Sputnik / Osmatesco
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Некоторые считают, что для Молдовы была бы более эффективной такая форма правления, при которой глава государства имеет больший вес.

"У президента должно быть больше полномочий, чем у парламента. Тогда, возможно, он мог бы что-то сделать", - отметила избирательница.

Выборы главы государства намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в президентских выборах могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

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