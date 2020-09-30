Видео: под рев комбайнов - производители России показали свою сельхозтехнику

В Молдове впервые организовали фестиваль, на котором свою продукцию российские машиностроители демонстрировали не в специально организованных выставочных пространствах, а на опытном поле.

На сей раз площадкой для организации Молдо-российского агрофестиваля "День поля" стал научно-исследовательский Институт Растениеводства "Порумбень" в селе Пашканы Криулянского района. На нем свою новейшую технику представили крупнейшие производители России.

"Мы мечтали провести такое мероприятие с показами российской техники. Чтобы представить все, чем мы можем помочь агропромышленному комплексу Молдовы. Я надеюсь, что это мероприятие станет хорошей традицией", - сказала представитель Минпромторга РФ Мария Елкина.

Несмотря на каверзы погоды и обрушившийся накануне на Молдову сильный дождь, организаторам удалось открыть фестиваль, а российским производителям - показать свою технику и даже небольшое шоу - "танец" маленьких тракторят и "дефиле" оросительной техники.

Фестиваль "Российско-молдавский День поля" организуют в течение двух дней - 30 сентября и 1 октября. В программе также выступления художественных и музыкальных коллективов. Сегодня вечером на фестивальной сцене выступят группы "DOREDOS" и "ZDOB ȘI ZDUB", а 1 октября - "FOTESCU BAND".

Организует фестиваль Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Торгового представительства России в Республике Молдова и Российского центра науки и культуры в Кишиневе.

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