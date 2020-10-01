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Выборы президента: кто хочет побороться за пост главы государства

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Выборы президента Молдовы: подробности (138)
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Sputnik Молдова
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Страна готовится к президентским выборам: регистрация кандидатов в самом разгаре. Согласно молдавскому законодательству, каждый претендент на должность президента должен собрать около 25 тысяч подписей в свою поддержку, после чего его допускают к электоральной гонке.

Игорь Волницкий
© Sputnik / Osmatesco
Волницкий: выборы президента Молдовы будут специфическими, и вот почему
В Молдове 1 октября заканчивается сбор подписей в поддержку кандидатов на пост президента страны. Вплоть до 1 октября они могут подать документы в Центральную избирательную комиссию, которые должны пройти проверку в течение 7 дней.

После подачи заявки ЦИК принимает решение о регистрации конкурента, который после одобрения его кандидатуры официально вступает в гонку за кресло президента. Таким образом, окончательный список кандидатов станет известен 8 октября.

В настоящий момент ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов Андрея Нэстасе, Ренато Усатого, Тудора Делиу, Игоря Додона, Виолетту Иванову и Майю Санду.

Лидер партии "Pro Moldova" Андриан Канду получил отказ в регистрации. Причина – нарушения, обнаруженные Центризбиркомом в подписных листах, которые представила инициативная группа политика. Канду обжаловал это решение в суде: в настоящий момент дело дошло до Высшей судебной палаты.

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (138)

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