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Видео: МИД России призвал прекратить кровопролитие в Нагорном Карабахе

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Sputnik Молдова
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Российский МИД призвал Армению и Азербайджан к сдержанности и прекращению кровопролития в зоне нагорнокарабахского конфликта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова подчеркнула, что не видит никаких других альтернатив, кроме мирного урегулирования ситуации. Впрочем, ряд стран считают иначе и открыто выражают поддержку сторонам конфликта Представитель МИД отметила, что воинственные заявления третьих стран по Нагорному Карабаху безответственны и могут привести к дальнейшему усилению конфликта. Полный комментарий официального представителя МИД РФ по нагорно-карабахскому конфликту — в видео.

Между тем лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Президенты осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и добавили, что скорбят о погибших, и выразили соболезнования семьям убитых и раненым. Три лидера призвали к немедленному прекращению боевых действий между сторонами.

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