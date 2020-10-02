Видео - все президенты Молдовы за 29 лет

Высший пост в стране занимали Мирча Снегур, Петру Лучинский, Владимир Воронин, Николае Тимофти и Игорь Додон. Каждый из них обещал гражданам, что жизнь в стране улучшится. Выполнили они эти обещания или нет — остается судить жителям Молдовы.
Мирча Снегур стал первым президентом Республики Молдова — с 1990 по 1997 год. На высокую должность он был назначен постановлением Верховного Совета МССР. Во время его пребывания на посту главы государства произошел вооруженный конфликт на Днестре.
В 2001 году коммунисты победили на парламентских выборах, получив конституционное большинство — и лидер ПКРМ Владимир Воронин ожидаемо стал президентом Молдовы. В 2005 году Воронин был переизбран на пост главы государства — также парламентом.
Бурные политические события 2009-2011 годов привели к тому, что несколько лет страна оставалась вообще без президента — этот пост один за другим занимали исполняющие обязанности.
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В 2016 году Конституционный суд объявил недействительными поправки 2000 года, внесенные в Высший закон. Таким образом, Молдова вернулась к прямым выборам главы государства — всеобщим голосованием граждан.
На последних выборах победил Игорь Додон, который получил большинство голосов во втором туре. Теперь его четырехлетний мандат подошел к концу, и страна снова вошла в избирательную кампанию.
Кто станет следующим президентом Молдовы, определят результаты очередных президентских выборов, которые состоятся 1 ноября.
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