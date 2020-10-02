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Видео - Страны ближнего зарубежья продолжают бороться с COVID-19

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© Video : Sputnik / WHO
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/02/31898080.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201002/31898188/Video--Strany-blizhnego-zarubezhya-takzhe-prodolzhayut-borotsya-s-COVID-19.html

Подробно о том, как обстоят дела с коронавирусом на постсоветском пространстве, смотрите в нашем видео.

В мире обостряется ситуация с коронавирусом. С наступлением осени, к сожалению, начали сбываться прогнозы ученых: в ряде государств уже заявили о начале второй волны пандемии.

В некоторых странах фиксируется рекордный суточный прирост инфицированных. Власти многих государств поэтапно вводят новые карантинные ограничения.



 



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