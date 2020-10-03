Курс на разрыв: ЕС вводит санкции против Беларуси, чего ждать от Минска

Новые ограничения Брюссель увязал с ситуацией в Беларуси. С начала августа в республике продолжаются несогласованные акции протеста. Участники выступают против результатов президентских выборов, которые прошли в стране 9 августа. По официальным данным, на них победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Протестующих поддерживает Запад. Кто еще ввел санкции против Беларуси, какой ответ подготовил Минск и коснутся ли новые ограничения самого Лукашенко - смотрите в нашем видео.

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