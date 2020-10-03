Видео: Шойгу объявил о полной победе над террористами в Сирии

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном разгроме террористов в Сирии. В статье, опубликованной газетой Минобороны "Красная Звезда", он рассказал о главных итогах пяти лет военной операции.
По словам главы оборонного ведомства, российская армия помогла сирийским правительственным войскам восстановить контроль над 96,5% территории страны.
Шойгу также проинформировал о том, что российские военные за время операции получили колоссальный боевой опыт, а также об испытаниях в реальных боевых условиях новейших образцов военной техники.
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