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Видео: Шойгу объявил о полной победе над террористами в Сирии

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video: Ruptly / Ministry of Defence of Russia
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/03/31907137.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201003/31907140/video-shoigu-pobeda-terrorysty-siria.html

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном разгроме террористов в Сирии. В статье, опубликованной газетой Минобороны "Красная Звезда", он рассказал о главных итогах пяти лет военной операции.

По словам главы оборонного ведомства, российская армия помогла сирийским правительственным войскам восстановить контроль над 96,5% территории страны.

Шойгу также проинформировал о том, что российские военные за время операции получили колоссальный боевой опыт, а также об испытаниях в реальных боевых условиях новейших образцов военной техники.

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