Видео: Не просто граффити — художник, который преображает Кишинев

Многие дома в столице выглядят серо и скучно. В столице живет художник, который преображает унылые стены с помощью школьников.

Учитель кишиневского лицея "Ливиу Деляну" Валентин Маслов увлекается созданием муралов — росписи на городских стенах. Под его руководством школьники лицея помогают сделать столицу ярче и красивее.

Недавно, по договоренности с администрацией рынка "Дельфин" в секторе Буюканы юные художники раскрасили каменную стену в этом районе. Преподаватель говорит, что такие рисунки могут продержаться на стене до 15 лет.

"Думаю, после того, как мы закончим рисовать, это будет не просто стена, а настоящая картинная галерея, где жители Кишинева смогут полюбоваться нашими рисунками и сфотографировать их. А может, и провести здесь культурное мероприятие", — сказал корреспонденту Sputnik Молдова Валентин Маслов.

Украшает художник и однообразные подъезды жилых многоэтажек. "С помощью граффити мы меняем городское пространство", — говорит он.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova