Видео - Школьник открыл в подвале музей Великой Отечественной войны

Школьник открыл в подвале музей Великой Отечественной войны, Трофеи прошлого века Вова отыскивает сам или покупает на блошиных рынках. Подробности смотрите в нашем видео.

12-летний калининградец Вова Дорофеев открыл свой музей под названием «Подвальчик с историями». Подросток собственными силами организовал музей в заброшенном подвале. Экспонаты музея – находки и вещи времен Второй мировой войны. Трофеи прошлого века Вова отыскивает сам или покупает на блошиных рынках. Мальчик тщательно изучает историю каждого экспоната и сам проводит экскурсии.

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