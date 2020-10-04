Видео - Школьник открыл в подвале музей Великой Отечественной войны

https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/04/31911118.png
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/video/20201004/31911148/Shkolnik-otkryl-v-podvale-muzey-Velikoy-Otechestvennoy-voyny.html
Школьник открыл в подвале музей Великой Отечественной войны, Трофеи прошлого века Вова отыскивает сам или покупает на блошиных рынках. Подробности смотрите в нашем видео.
12-летний калининградец Вова Дорофеев открыл свой музей под названием «Подвальчик с историями». Подросток собственными силами организовал музей в заброшенном подвале. Экспонаты музея – находки и вещи времен Второй мировой войны. Трофеи прошлого века Вова отыскивает сам или покупает на блошиных рынках. Мальчик тщательно изучает историю каждого экспоната и сам проводит экскурсии.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova