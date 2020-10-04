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Видео - Школьник открыл в подвале музей Великой Отечественной войны

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Школьник открыл в подвале музей Великой Отечественной войны, Трофеи прошлого века Вова отыскивает сам или покупает на блошиных рынках. Подробности смотрите в нашем видео.

12-летний калининградец Вова Дорофеев открыл свой музей под названием «Подвальчик с историями». Подросток собственными силами организовал музей в заброшенном подвале. Экспонаты музея – находки и вещи времен Второй мировой войны. Трофеи прошлого века Вова отыскивает сам или покупает на блошиных рынках. Мальчик тщательно изучает историю каждого экспоната и сам проводит экскурсии. 

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