LIVE: песенный конкурс "Ты супер!" - смотрите прямо сейчас

Смотрите в режиме реального времени международный песенный конкурс "Ты супер!", где талантливые ребята из стран постсоветского пространства демонстрируют свои вокальные способности профессиональному жюри и миллионам телезрителей.

В этом году в конкурсе участвует 58 ребят из России, Грузии, Азербайджана, Абхазии, Кыргызстана, Беларуси, Эстонии, Украины и Молдовы. Среди участников будут не только новые исполнители, но и финалисты прошлых сезонов.

Молдову в новом сезоне вновь представляет Анастасия Лисовая, которая уже выходила на сцену "Ты супер!" в прошлом году. Тогда же она и получила приглашение выступить снова.

Настя Лисовая прошла в полуфинал "Ты супер!": первые эмоции конкурсантки>>>

"Ты супер!" — российский международный телевизионный музыкальный проект, который проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.

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