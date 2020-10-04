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LIVE: песенный конкурс "Ты супер!" - смотрите прямо сейчас
Смотрите в режиме реального времени международный песенный конкурс "Ты супер!", где
талантливые ребята из стран постсоветского пространства демонстрируют свои вокальные способности профессиональному жюри и миллионам телезрителей.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=77605654&type=mp4
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PT1S
2020-10-04T20:10Z
Смотрите в режиме реального времени международный песенный конкурс "Ты супер!", где
талантливые ребята из стран постсоветского пространства демонстрируют свои вокальные способности профессиональному жюри и миллионам телезрителей.
В этом году в конкурсе участвует 58 ребят из России, Грузии, Азербайджана, Абхазии, Кыргызстана, Беларуси, Эстонии, Украины и Молдовы. Среди участников будут не только новые исполнители, но и финалисты прошлых сезонов.
Молдову в новом сезоне вновь представляет Анастасия Лисовая, которая уже выходила на сцену "Ты супер!" в прошлом году. Тогда же она и получила приглашение выступить снова.
Настя Лисовая прошла в полуфинал "Ты супер!": первые эмоции конкурсантки>>>
"Ты супер!" — российский международный телевизионный музыкальный проект, который проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.
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