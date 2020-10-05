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Видео - Эффектные кадры: ночная дозаправка стратегического ракетоносца в воздухе

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Зрелище завораживает: две огромные крылатые машины встречаются, чтобы выполнить одну из самых сложных операций в небе.

Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России совершает ночную дозаправку в воздухе. Зрелище завораживает: две огромные крылатые машины встречаются, чтобы выполнить одну из самых сложных операций в небе.

Тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
© Sputnik / Антон Денисов
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Военные летчики говорят, что проще состыковать элементы космической станции. Немудрено: дозаправка требует фантастической концентрации, на высоте 5-6 километров процессу мешает все: и ветер, и низкая видимость, и воздушные ямы.

Но если за дело взялись асы, все пройдет как по маслу.

Подробности — в  нашем видео. 

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