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Трамп - далеко не первый: кто еще из мировых лидеров столкнулся с COVID-19

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2023)
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© Ruptly / UNTV / Justin Trudeau
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201005/31926052/trump-daleko-ne-pervyi-kto-esche-iz-mirovykh-liderov-stolknulsya-s-COVID-19.html

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания "поймали" вторую волну пандемии и пополнили список известных персон, вынужденных прибегнуть к помощи врачей-инфекционистов.

Хозяин Овального кабинета оптимизма и энергии не утерял, уже на третий день он вернулся на просторы Twittera и даже изъявил готовность перебраться из госпиталя в Белый дом.

Президент США Дональд Трамп в защитной маске
© AFP 2020 / Doug Mills / POOL
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У Трампа с коронавирусом - "особые отношения", несмотря на то, что руководимая им страна - несомненный лидер по числу инфицирований.

Как скажется известие о госпитализации американского лидера на предвыборной борьбе за президентское кресло - еще предстоит увидеть, пока оно обрушило мировые рынки.

Другие власть имущие болели не так "резонансно", но разве это что-то меняло с медицинской и психологической точки зрения?

Кто еще из мировых политиков столкнулся с COVID-19 - смотрите в нашем видео.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2023)

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