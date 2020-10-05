Трамп - далеко не первый: кто еще из мировых лидеров столкнулся с COVID-19

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания "поймали" вторую волну пандемии и пополнили список известных персон, вынужденных прибегнуть к помощи врачей-инфекционистов.

Хозяин Овального кабинета оптимизма и энергии не утерял, уже на третий день он вернулся на просторы Twittera и даже изъявил готовность перебраться из госпиталя в Белый дом.

У Трампа с коронавирусом - "особые отношения", несмотря на то, что руководимая им страна - несомненный лидер по числу инфицирований.

Как скажется известие о госпитализации американского лидера на предвыборной борьбе за президентское кресло - еще предстоит увидеть, пока оно обрушило мировые рынки.

Другие власть имущие болели не так "резонансно", но разве это что-то меняло с медицинской и психологической точки зрения?

Кто еще из мировых политиков столкнулся с COVID-19 - смотрите в нашем видео.

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