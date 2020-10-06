Видео - Ночь протестов в Киргизии: как манифестанты захватили Белый дом

Ночь с 5 на 6 октября выдалась в Киргизии жаркой: митинги, начавшиеся в столице республики после парламентских выборов, переросли в ожесточенные столкновения с силовыми подразделениями.

Парламентские выборы в Киргизии прошли 4 октября, явка составила 56,5%. После обработки бюллетеней с 98% участков стало известно, что в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная политсила) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристское формирование) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные не преодолели барьер в 7%.

Сторонники не прошедших в парламент партий 5 октября собрались на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке, чтобы выразить свой протест. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование.

К вечеру в центре столицы Киргизии собралось порядка 3-4 тысяч человек, при попытке разгона митинга произошли столкновения с силовиками. Те применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В ночь с 5 на 6 октября протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Затем двинулись в сторону Государственного комитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

По данным Минздрава республики, в ходе беспорядков пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Есть один погибший.

Важнейшие события минувшей ночи в Бишкеке - в двухминутном видео.

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