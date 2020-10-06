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Программа "Экспертиза": Как живется и работается молдавским медикам в период пандемии

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Sputnik Молдова
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Екатерина Фокша и Диана Оарза – об успехе в работе, удачной семейной жизни, красоте и бодрости духа в нелегком периоде пандемии.

Как живется и как работается молдавским медикам, преподавателям и людям других профессий в условиях пандемии, как эти люди успевают делать качественно свою работу и в то же время быть примерными в своих семьях, как не падать духом в трудные времена и всегда быть бодрыми, здоровыми, жить и выглядеть красиво?

Об этом и о многом другом мы поговорим в сегодняшнем выпуске программы «Экспертиза» с юристом, университетским преподавателем, молодой мамой Екатериной Фокша и с медицинским работником, обладательницей титула самой выдающейся медсестры 2020-го года, экспертом в косметологии Дианой Оарза.

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