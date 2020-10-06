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Зачем художник вывалил 29 тонн моркови на лондонскую улицу?

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Sputnik Молдова
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Арт-проект призван привлечь внимание к проблеме производства и потребления продуктов питания. Необычная выставка продлится до 6 октября, а после морковь скормят животным.

Оранжевая гора выросла на территории Голдсмитского колледжа в Лондоне. 

На фоне стеклянного здания колледжа 29 тонн моркови, уверен художник, должны подчеркнуть, что "смычка между городом и деревней" не произошла, совсем даже наоборот.

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архив
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
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Художник, впрочем, не оригинален, подобные акции зачастую проводят западные аграрии. Нет недостатка в сообщениях об огромном количестве овощей, фруктов, молочных продуктов, выгруженных-вылитых на асфальт перед правительственными и евросоюзовскими офисами в знак протеста против проводимой политики в сфере сельского хозяйства.

А автор "перформанса" перед зданием колледжа в Лондоне решил посыл фермеров "расширить и углубить", придав ему, как он считает, художественно воплощение.

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