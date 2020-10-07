Видео - вкусные плоские молдавские пирожки, они же плацинды

В селе Чегырлень, расположенном в 35 километрах от Яловен, плацинды умеют делать поистине деликатесные. В этом убедился корреспондент Sputnik.md, оставшийся в восторге от кулинарного мастерства местных хозяек.
Гостеприимные Галина Пынзару и Люба Жосу поделились секретами, передаваемыми из поколения в поколение. Они узнали их от матерей и бабушек, чтобы потом поделиться этим знанием с дочками и внучками.
Именно при помощи своих маленьких помощниц женщины замесили тесто, подготовили начинку, искусно все соединили и отправили будущее лакомство в старинную печь, которая - как полагается - топится только дровами.
Результат получился на славу, на загляденье и на объедение!
Уже восемь лет подряд село Чегырлень принимает у себя масштабное событие, Фестиваль Плацинд, на котором местные хозяйки соревнуются с гостьями, приехавшими не только из того же района, но и из более отдаленных местностей. Возможность насладиться их искусством привлекает множество гостей.
Вековые традиции, как говорят собеседницы, хорошо вписываются в современность, они дают селу новую жизнь.
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