06:10 07 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.90
  • USD16.89
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Видео

Видео - вкусные плоские молдавские пирожки, они же плацинды

Получить короткую ссылку
1923791
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Evghenii Panasenco
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201007/27759990/video-placinta-moldavian.html

Вино и горячие вкусности из печи, с пылу-жару, с разной - но одинаково соблазнительной - начинкой. Таковы непременные атрибуты праздничного стола в наших краях.

В селе Чегырлень, расположенном в 35 километрах от Яловен, плацинды умеют делать поистине деликатесные. В этом убедился корреспондент Sputnik.md, оставшийся в восторге от кулинарного мастерства местных хозяек.

Тесто для плацинд
© PIXABAY / HardyKlossek
Как Зиночка-молдаваночка продает в Германии самые вкусные плацинды

Гостеприимные Галина Пынзару и Люба Жосу поделились секретами, передаваемыми из поколения в поколение. Они узнали их от матерей и бабушек, чтобы потом поделиться этим знанием с дочками и внучками.

Именно при помощи своих маленьких помощниц женщины замесили тесто, подготовили начинку, искусно все соединили и отправили будущее лакомство в старинную печь, которая - как полагается - топится только дровами.

Результат получился на славу, на загляденье и на объедение!

Уже восемь лет подряд село Чегырлень принимает у себя масштабное событие, Фестиваль Плацинд, на котором местные хозяйки соревнуются с гостьями, приехавшими не только из того же района, но и из более отдаленных местностей. Возможность насладиться их искусством привлекает множество гостей. 

Вековые традиции, как говорят собеседницы, хорошо вписываются в современность, они дают селу новую жизнь. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Пицца по-молдавски и ее итальянские "родственники" - в чем различия
В Минск привезли частичку Молдовы: вино, плацынды, музыку и много солнца
Пока вы спали: Додон угостил Лепса плациндами, спутник засек редкие явления


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кинолог с одной из служебных собак породы шалайка.
"Стойка" на инфекцию: как тренируют служебных собак, выявляющих COVID-19 по запаху
Зачем художник выбросил 29 тонн моркови на лондонскую улицу?
Зачем художник вывалил 29 тонн моркови на лондонскую улицу?
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове март-сентябрь 2020
COVID-19 в Молдове: антирекорды, цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться